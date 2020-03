FNV: stel sluiting Hoenderloo Groep uit

FNV Zorg en Welzijn wil dat zorgorganisatie Pluryn de voorgenomen sluiting van De Hoenderloo Groep uitstelt nu de coronacrisis is uitgebroken. „De uitbraak van het coronavirus vergroot de al heel grote onrust onder de zeer kwetsbare kinderen, hun ouders en het personeel dat juist aan het werk moet blijven”, schrijft de vakbond vrijdag in een brief aan de directie van Pluryn en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

Pluryn gaat De Hoenderloo Groep in augustus van dit jaar sluiten vanwege financiële problemen en ondermaatse kwaliteit. In de vestigingen van de groep in Deelen en Hoenderloo wonen 160 kinderen met een zeer complexe problematiek. Pluryn is bezig met de noodzakelijke verplaatsing van kinderen, die deels terug naar huis gaan en deels naar een andere instelling. Ouders en medewerkers van Pluryn zijn faliekant tegen de sluiting.

„Fysieke verplaatsing van kinderen en medewerkers past niet in de coronamaatregelen van de overheid. Rust en regelmaat op de groepen zijn daarnaast van het grootste belang”, aldus de vakbond. „Uitstel van de voorgenomen sluiting brengt de rust terug en geeft bovendien tijd om te regelen dat de instelling toch open kan blijven.” De FNV wil daarover op korte termijn praten met minister De Jonge, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Pluryn.

Pluryn voelt niets voor uitstel vanwege de coronacrisis. „Wij doen niks wat de veiligheid of gezondheid van medewerkers of kinderen ook maar enigszins in gevaar kan brengen. We houden ons aan alle maatregelen die zijn afgekondigd en bekijken elke verplaatsing per kind per keer”, aldus een woordvoerster van Pluryn.