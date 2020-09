FNV: stel coronateststraat Schiphol ook open voor personeel

Mensen die dagelijks op Schiphol werken, moeten ook gebruik kunnen maken van de coronateststraat op de luchthaven. Vakbond FNV pleit daarvoor bij de Tweede Kamer. De bond overhandigt de Kamer donderdag namens de medewerkers een petitie met de oproep om de testlocatie open te stellen voor personeel.

Momenteel is de teststraat alleen bedoeld voor mensen die vanuit landen met een verhoogd risico zijn aangekomen op Schiphol. De luchthaven verwijst hiervoor naar het kabinet, dat over het testbeleid gaat. „Het maakt ons niet uit wie het regelt, als het maar snel gebeurt”, zegt Ron Meyer van FNV Schiphol. „Elk uur dat de teststraat dichtblijft, is een onaanvaardbaar risico voor de gezondheid van de Schipholmedewerkers.”

Volgens de bond worden beveiligers, grondpersoneel, schoonmakers en andere personeelsleden op Schiphol „keer op keer vergeten” als het over de veiligheid van de luchthaven gaat. Lage kosten zouden vaak de doorslag geven, in plaats van zorg voor het personeel. „Dat is onacceptabel”, vindt Meyer.