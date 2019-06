FNV: snel acties ziekenhuismedewerkers

Ziekenhuismedewerkers gaan nog voor de zomer actie voeren voor een betere cao. Dat heeft FNV Zorg & Welzijn maandag aangekondigd. Volgens de vakbond heeft ondanks maandenlange onderhandelingen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een onacceptabel eindbod gedaan aan de vakbonden in de zorg.

Maandagavond gaan vakbondsleden overleggen over welke acties ze op korte termijn gaan organiseren.

Er is vooral onvrede over de loonsverhoging. ’‘De ziekenhuiswerkgevers komen nauwelijks tegemoet aan onze eisen. De loonsverhoging die ze voorstellen is een flinke belediging. De cao verliep al op 31 maart, dus de verhoging van 3,25 procent lijkt behoorlijk, maar zou pas in november in gaan. Dat is echt veel te weinig. Zeker in de huidige arbeidsmarkt met de grote tekorten in de zorg’’, zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

FNV Zorg & Welzijn wil een cao met een salarisverhoging van 5 procent voor de 200.000 ziekenhuismedewerkers. Ook wil de vakbond dat medewerkers een extra toeslag op hun loon ontvangen wanneer er een beroep wordt gedaan op extra inspanning op korte termijn.

De NVZ zegt zich tot het uiterste te hebben ingespannen om tot een akkoord te komen. Voorzitter van de NVZ onderhandelingsdelegatie, Gita Gallé, is teleurgesteld over de reactie van de werknemersorganisaties. De werkgeversdelegatie heeft nu besloten het voorstel als eindbod aan te bieden aan de werknemersorganisaties en hen gevraagd uiterlijk op 24 juni hierop te reageren.