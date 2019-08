FNV: slechte kansen jeugd ‘giftige cocktail’

De jongerentak van vakbond FNV maakt zich ernstige zorgen over de slechte ontplooiingskansen van jongeren. FNV Jong reageert daarmee op de conclusies in een rapport van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daaruit blijkt dat er een tweedeling is onder jonge mensen, een deel steeds later een vaste aanstelling krijgt en veel jongeren met torenhoge schulden zitten opgezadeld door het sociaal leenstelsel.

Ook kunnen jongeren vaak lastig een huis kopen en moeten zij het meestal doen met flexibele contracten. Bas van Weegberg, voorzitter van FNV Jong, vindt het een gevaarlijke situatie.

„Deze verkenning maakt pijnlijk duidelijk dat onze generatie te maken heeft met een giftige cocktail van het schuldenstelsel, flexibel contract na flexibel contract en een wooncrisis. Dat is gevaarlijk voor onze generatie en daarmee voor de hele samenleving.”

In het SER-rapport wordt duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen jongeren. De een heeft een goed netwerk, de ander heeft dit om verschillende redenen nooit weten op te bouwen. Van Weegberg: „Er ontstaat nu een onzichtbare muur tussen jongeren met meer en minder kansen. Jongeren zonder de juiste netwerkrelaties vinden minder snel werk en hebben sneller financiële problemen. Maar als jongeren opstaan en zich organiseren, dan is verandering mogelijk.”

FNV Jong pleit voor het afschaffen van het sociaal leenstelsel. Daarnaast wil de vakorganisatie flexibilisering van de arbeidsmarkt een halt toeroepen en wil ze dat er snel iets wordt gedaan aan de wooncrisis.