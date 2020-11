FNV projecteert groot hart op gebouwen voor waardering zorg

FNV Zorg vraagt maandagavond op een bijzondere manier aandacht om meer waardering en betere arbeidsvoorwaarden voor zorgpersoneel. De zorgbond projecteert op vijf gebouwen in Groningen, Den Bosch en Den Haag het beeld van een groot hart met armen er omheen, het logo van de campagne ‘Omarm de zorg’.

Dat gebeurt op het Groninger Museum, de Martinitoren en op de Bossche Sint-Janskathedraal. In Den Haag komt de projectie op het Centraal Station en op een snelwegovergang over de Utrechtsebaan.

„Zorgmedewerkers staan al maanden in de frontlinie, in ziekenhuizen, maar ook in de gehandicaptenzorg en verpleeghuizen. Zij verdienen meer waardering en betere arbeidsvoorwaarden. Dus lagere werkdruk, een beter salaris en een veilige werkomgeving”, stelt de bond.

FNV wijst erop dat zorgpersoneel nu onmogelijk zelf actie kan voeren. „Enerzijds omdat we geen extra besmettingen willen veroorzaken en anderzijds omdat ze zo hard nodig zijn nu, zoeken we naar andere manieren om hier toch aandacht voor te blijven vragen”, aldus de zorgbond.

Volgens FNV is er minimaal 2,25 miljard euro extra nodig, bovenop het bestaande budget van werkgevers om de problemen in de zorg het hoofd te bieden.