FNV over uitwerking pensioenakkoord: dit is ’m

Vakbond FNV is blij dat er naar jaren onderhandelen eindelijk een hervorming van het pensioenstelsel gloort. FNV-bestuurder Tuur Elzinga legt uit dat er vrijdag nog een paar harde noten gekraakt moesten worden, maar dan ging het eigenlijk om de formulering in plaats van om de onderhandelingen. „Dit is ’m”, zo benadrukt hij.

Een akkoord is het niet. Maar er zijn heldere doelen afgesproken, legt Elzinga de status van het resultaat uit. De harde onderhandelingen zijn eerder al gevoerd en resulteerden vorig jaar in een akkoord. Nu ging het om de uitwerking. Het FNV Ledenparlement stemt dinsdag over het resultaat. Dit wordt door de bond met een positief advies voorgelegd.

Elzinga heeft zich sinds 2017 namens FNV hard gemaakt voor de herziening van het stelsel. In het najaar van dat jaar besefte hij dat onderhandelingen zich op een dood spoor bevonden. Na een onderhandelingspauze van een paar maanden pakte hij zelf met de werkgevers en buiten de Sociaal Economische Raad (SER) om, de onderhandelingen weer op. Het polderoverleg bleek vruchtbaar.

Hoewel het akkoord al voor de uitbraak van de coronacrisis was bereikt, heeft de virusproblematiek de gesprekken over de uitwerking wel enigszins beïnvloed, aldus Elzenga. Doordat niet meer fysiek kon worden vergaderd, zijn de gesprekken over de uitwerkingen volgens hem iets vertraagd. Maar ook zijn de partijen door de crisis nog eens extra overtuigd geraakt van de noodzaak van de stelselherziening.