FNV: ook bonus voor medewerkers gemeenten in frontlinie

De vakbond FNV Gemeenten wil dat medewerkers die in de frontlinie staan van de coronacrisis, zoals gemeentelijke handhavers, GGD-medewerkers en mensen in de reiniging, een bonus krijgen. Volgens de vakbond houden deze mensen Nederland veilig, schoon en gezond. De vakbond start 13 november met de onderhandelingen voor de cao Gemeenten en zet daarbij onder andere in op een coronabonus van 500 euro.

Volgens de vakbond hebben de gemeenten Amsterdam en Den Haag al toegezegd hun buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) een coronabonus van 300 euro te geven. „Dat is een mooi gebaar dat om navolging vraagt binnen álle gemeenten’, zegt cao-onderhandelaar Marieke Manschot van de FNV. „Maar meer medewerkers in de frontlinie verdienen een bonus. Daarom willen wij daar in de cao een afspraak over maken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De coronacrisis maakt duidelijk hoe hard wij een goede en sterke overheid nodig hebben om als land de crisis het hoofd te kunnen bieden. Deze mensen verdienen een extra waardering.”

Woensdag werd bekend dat de politiemedewerkers een bonus krijgen voor hun inzet tijdens de coronacrisis.

De huidige cao Gemeenten geldt voor 165.000 werknemers en loopt tot 1 januari 2021.