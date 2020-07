FNV „niet erg hoopvol” over ov-concessie Keolis

FNV Personenvervoer is „niet erg hoopvol” over de toekomst van het contract dat de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland hadden gesloten met ov-bedrijf Keolis. Dat zegt bestuurder Anita Dries maandag na een gesprek van de bond met gedeputeerden van Gelderland en Overijssel. De drie provincies besluiten op 4 augustus definitief of zij het contract ontbinden, omdat Keolis „opzettelijk onjuiste informatie” heeft verstrekt, waardoor het bedrijf een aanbesteding voor busvervoer won.

„Het zou me verrassen als de provincies toch doorgaan met Keolis. Het bedrijf is begonnen met een valse start en dat is niet eerlijk tegenover andere bedrijven die de concessie ook in de wacht wilden slepen”, aldus Dries. De provincies gaan bij de andere inschrijvers, onder wie Connexxion, informeren hoe het staat met hun bod van begin dit jaar. Als dat er gunstig uit ziet, gaan de bestuurders met een van die bedrijven verder. FNV Personenvervoer gaat in dat geval wel opnieuw met de overheden in gesprek over het lot van ruim honderd buschauffeurs van Keolis die op de nieuwe buslijnen in de regio IJssel-Vecht zouden gaan rijden.

Keolis-directeur Frank Janssen heeft erkend dat het bedrijf „een grote fout” heeft gemaakt. In hun aanbieding werd over garanties gesproken, die in werkelijkheid niet keihard waren. Het bedrijf had daardoor een betere uitgangspositie dan anderen, aldus Janssen, die het voorval zeer betreurt. Hij vindt intrekken van de ov-concessie overigens een te zware straf, die niet alleen het bedrijf, maar ook reizigers treft.

Buschauffeurs van Keolis hebben bij de provincies een petitie ingediend, waarin ze aandringen op een andere oplossing. Ook CNV Vakmensen heeft al aangedrongen op een andere sanctie, omdat intrekken van de concessie voor „een kolossaal probleem” zorgt.