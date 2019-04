De FNV moet stelling nemen tegen extreemrechts en vóór de eigen kernwaarden van gelijkwaardigheid en onderlinge solidariteit. „Ook al stoot de vakbond hiermee een deel van de eigen achterban tegen het hoofd.” Dat schrijven sectorhoofd vervoer Roel Berghuis en campagneleider Cihan Ugural van de vakbond in een opiniestuk in Trouw.

„Veel mensen van kleur in Nederland leven door de groei van partijen als PVV en FVD steeds meer in angst”, stellen de twee vakbondsleden in de krant. „Dat mag de FNV niet negeren. Politici en politieke partijen die extreemrechts gedachtegoed verspreiden, moeten we keihard aanpakken.”

Met de FNV-achterban die stemt op of sympathiseert met deze partijen moet „een stevig gesprek” worden gevoerd. „Toestaan dat fascisme en racisme kunnen wortelen in de gelederen van FNV zal zéker leiden tot verdeeldheid en polarisatie binnen de bond.”