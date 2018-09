FNV maakt ledenstemming streekvervoer bekend

De FNV maakt aan het eind van de dag de uitslag bekend van de ledenstemming over een nieuwe cao voor het streekvervoer. De stemming onder de 8000 FNV-leden moest over omdat er iets fout was gegaan bij het versturen van de stemformulieren.

Door een technische oorzaak had een deel van de leden geen mail of brief gekregen. Niet alle leden kregen daardoor de uitnodiging om te stemmen, aldus de FNV. De vakbond stuurde daarop aan alle leden een stembiljet met een antwoordenvelop in de brievenbus en de oproep tot 30 augustus hun stem uit te brengen. Eerder zouden de FNV’ers dat tot 2 augustus kunnen doen.

In het streekvervoer werd eerder dit jaar herhaaldelijk gestaakt. De bonden eisten een loonsverhoging van 3,5 procent, maatregelen om de werkdruk te verminderen en meer (plas)pauzes. De cao voor het streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers.

In het principeakkoord is afgesproken dat de cao een looptijd heeft van 2,5 jaar, van 1 januari 2018 tot en met 31 juli 2020. De loonsverhoging is gemiddeld 3 procent per jaar, in totaal 7,5 procent en 650 euro eenmalig.