FNV: laat medewerkers meepraten over vernieuwing in de zorg

Medewerkers in de sector zorg en welzijn moeten kunnen meepraten over de plannen die het kabinet heeft voor vernieuwing in de zorg. Daarvoor pleit de vakbond FNV Zorg & Welzijn.

Vooral als het gaat over het aanpakken van personeelstekorten en het anders organiseren van de zorg weten de medewerkers precies welke maatregelen nuttig kunnen zijn. En omdat de vakbonden hen vertegenwoordigen, zijn die de aangewezen gesprekspartner, vindt FNV.

„Wij staan in nauw overleg met de mensen op de werkvloer die precies weten wat er speelt en wat er wel en niet werkt. Het verlagen van de administratieve lasten, waardoor zorgverleners meer tijd aan de patiënt kunnen besteden, zowel preventief als behandelend, is daar een duidelijk voorbeeld van”, zegt bestuurder Elise Merlijn van FNV Zorg & Welzijn.

Volgens de bond blijkt uit onderzoek van Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (AZW) naar de effecten van corona op de werkvloer, dat de afgelopen maanden snel aanpassingen konden worden doorgevoerd waar eerder soms jaren over werd vergaderd. „Werken is mogelijk met minder administratie. Wij denken hier graag over mee”, aldus Merlijn.