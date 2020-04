FNV krijgt vragen van zorgmedewerkers over weigeren werk

FNV krijgt veel vragen van zorgmedewerkers of ze werk mogen weigeren als de werkgever niet kan garanderen dat het veilig gebeurt. Dat zegt de vakbond na overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over het tekort aan beschermend materiaal.

„Het is verontrustend dat de situatie niet beter is geworden sinds het overleg van vorige week. Er moeten meer bedden bij komen, maar er is nu al niet genoeg materiaal om veilig te werken”, aldus een bestuurder van FNV.

De vakbond wil ook dat het RIVM samen met mensen uit de zorg gaat kijken naar de richtlijnen. „Medewerkers vinden het vreemd dat ze een mondkapje eerst na twee uur moesten wegdoen, maar dat het nu vijf keer gestoomd en opnieuw gedragen kan worden”, zei de bestuurder.

De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91 wil ook dat er meer beschermende middelen komen, zodat zorgmedewerkers zich weer veilig voelen. „Zorgprofessionals voorzien van voldoende beschermende middelen is wel het minste waarmee deze beroepsgroep is geholpen”, aldus NU’91 in een verklaring.

De organisatie zegt verder dat er moet worden gekeken naar de beloning van de overuren die veel zorgmedewerkers momenteel maken. Dat heeft NU’91 in een overleg met het ministerie van VWS gezegd. Door de extra uren en het extra salaris komen veel mensen volgens de organisatie namelijk niet meer in aanmerking voor bijvoorbeeld huurtoeslag. Dat is inkomensgebonden.

NU’91 wil dat er een onbelaste vergoeding komt, zodat werknemers in de zorg geen belemmering meer hebben om extra te gaan werken.