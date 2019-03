FNV: kabinet moet beter naar volk luisteren

Het wordt tijd dat dit kabinet beter naar de bevolking gaat luisteren. Dat zegt voorzitter Han Busker van vakbond FNV in een eerste reactie op de voorlopige uitslagen van de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Volgens de vakbondsman is duidelijk sprake van een grote onvrede bij een deel van de bevolking. „Veel mensen ervaren wel de lasten van nieuw beleid, maar niet de lusten”, benadrukt Busker. „Ondanks jaren van economische groei blijven de lonen achter, zien gepensioneerden hun koopkracht verdampen en neemt de armoede, ook onder werkenden, toe.”

De FNV’er praat naar eigen zeggen graag mee over een eerlijkere verdeling van de lusten en de lasten. „Maar dan moet het kabinet nu wel bereid zijn om te luisteren en de problemen van mensen in Nederland samen met ons willen aanpakken.” Busker refereert daarbij onder meer naar het pensioenoverleg tussen kabinet, werkgevers en vakbonden dat vorig jaar is geklapt.