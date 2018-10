FNV: kabinet luistert niet naar bevolking

Vakbond FNV is niet te spreken over het alternatief dat het kabinet heeft bedacht voor het afschaffen van de dividendbelasting. „Dit kabinet luistert nog steeds niet naar de bevolking”, zegt vakbondsvoorzitter Han Busker in een eerste reactie. „Als er nu een andere manier is gevonden om het geld naar multinationals en buitenlandse aandeelhouders te sluizen, schiet Nederland er helemaal niets mee op.”

Premier Mark Rutte meldde maandag dat het voornemen om de dividendbelasting af te schaffen nu definitief van tafel is. Het bedrag van de dividendbelasting - volgend jaar zo’n 1,9 miljard euro - gaat nu volledig naar het bedrijfsleven. Welke maatregelen het pakket precies behelst, wilde Rutte nog niet zeggen.

Maar wat FNV betreft moet het geld terechtkomen bij de werkenden in Nederland. „Vestigingsklimaat betekent ook goede scholen, docenten die niet omkomen in het werk, veiligheid op straat door agenten fatsoenlijk te betalen en ook dat er geen 450.000 kinderen in armoede hoeven op te groeien.”

De grote manifestatie die FNV had gepland op zaterdag 10 november op de Dam in Amsterdam gaat daarom nog steeds door. Die actie was oorspronkelijk bedoeld om actie te voeren voor het behoud van de dividendbelasting.