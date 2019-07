FNV is ‘onduidelijkheid’ over jeugdzorg zat

FNV Zorg & Welzijn verdwaalt in de brij van losse gegevens over de jeugdzorg. De bond eist van gezondheidsminister Hugo de Jonge een helder beeld van de wachtlijsten, geldstromen, tarieven en de effecten van actieplannen, onderzoeken en (wervings)campagnes in de jeugdzorg. Ook wil de bond meer informatie van de gemeenten over de situatie van de jeugdzorg in hun gebied.

„VWS onderzoekt en actieplant zich een ongeluk, maar het is een continue stroom van deelonderzoeken. Waaruit dan de noodzaak blijkt voor wéér een deelonderzoek, enzovoorts. De meest belangrijke informatie ontbreekt stelselmatig, zoals waar het jeugdzorggeld naartoe gaat”, aldus bestuurder Maaike van der Aar van FNV Zorg & Welzijn.

‘Wij moeten uit honderd puzzelstukjes in die black box de informatie zelf bij elkaar sprokkelen. Niemand weet écht hoe het zit”, aldus Van der Aar. De vakbond heeft daarom een verzoek ingediend in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

FNV Zorg & Welzijn wil de info van het ministerie voor 15 augustus en van de gemeenten voor 1 september.