FNV is corona-agressie tegen werkenden zat

Vakbond FNV wil dat mensen meer respect gaan tonen voor werkenden in het openbaar vervoer, ziekenhuizen, winkels, op straat en in publieke ruimten. Er is te veel agressie en werknemers voelen zich steeds onveiliger, stelt FNV-vicevoorzitter Kitty de Jong.

„De maat is vol. Veel mensen die maatregelen in ons aller belang moeten handhaven zoals treinconducteurs en gemeentelijke handhavers spreken mensen aan en krijgen vaker agressie terug, horen wij van onze leden”, aldus De Jong. Te veel mensen houden geen afstand en volgen de verplichting of het advies een mondkapje te dragen niet op. Dit veroorzaakt stress en een onveilig werkklimaat.

Volgens de FNV zijn werkgevers verantwoordelijk voor een veilig werkklimaat en wordt er met hen overlegd over oplossingen. „Maar vandaag zeggen we als grootste werknemersorganisatie van Nederland: blijf van onze mensen af, zet ze niet onder druk door scheldpartijen, en volg hun instructies op. Kortom: heb respect voor ze.”

Tegelijkertijd wil de vakbond duidelijkheid van de overheid. „De overheidsrichtlijn waarin staat dat iedere ondernemer zelf mag bepalen of er mondkapjes in zijn winkel gedragen moeten worden, werkt niet. Dat zorgt voor onduidelijkheid bij het winkelend publiek, dat in confrontaties kan uitmonden met werknemers die mensen erop aanspreken. Er moet een eenduidige en landelijke maatregel komen, inclusief een plan voor handhaving.”