FNV hekelt besluit over zorgsalaris: minister liegt

Vakbond FNV gaat maandag minister Tamara van Ark (Medische Zorg) kritisch onderhouden over de keus van het kabinet om niets te doen met een aangenomen voorstel om salarissen in de zorg te verhogen. FNV vindt dat namelijk „volstrekt onacceptabel”.

Maandag zit FNV met Van Ark om de tafel. „En dan zullen wij haar zeker ter verantwoording roepen. Wij vinden dat zij zich moet houden aan haar beloftes en met concrete maatregelen moet komen voor de mensen die werken in de zorg”, zegt vicevoorzitter Kitty Jong. „Het is wel heel erg makkelijk dat je de mening van de meerderheid van de Tweede Kamer, die er is gekomen door een rechtmatige stemming, naast je neerlegt in het kader van ‘foutje, bedankt’. Dat getuigt van minachting voor de zorgmedewerkers.”

De motie van PVV-leider Geert Wilders werd dinsdag door een fout van een coalitie-Kamerlid aangenomen, maar het kabinet trekt niet nog meer geld uit voor een hoger loon voor zorgmedewerkers.

Volgens Van Ark doet het kabinet al veel en zijn de lonen de afgelopen jaren flink gestegen. Ook wijst ze op de afgesproken cao-loonstijgingen voor dit en volgend jaar.

FNV is het daar niet mee eens. Volgens Jong moet de minister ophouden met „percentages uit de hoge hoed toveren” waar de vakbond zich helemaal niet in herkent. „Er wordt gelogen over de salarisverhogingen. Weliswaar ligt er eentje van 3 procent bij de ziekenhuizen, maar bij de rest is dat minder en bij de universitair medische centra zelfs helemaal niks.”