FNV geschokt over onveiligheid azc's

FNV zegt geschokt te zijn over het aantal meldingen dat de vakbond heeft ontvangen over onveilige werksituaties van medewerkers bij asielzoekerscentra. De bond kreeg in twee weken tijd vanuit diverse opvanglocaties zestig meldingen.

Het grootste deel daarvan ging over dagelijkse geweldsincidenten, niet alleen tussen bewoners, maar ook rechtstreeks naar het personeel. Het gaat onder meer om situaties met verbale en fysieke agressie, het dreigen met vuurwapens, messen en andere scherpe voorwerpen, doodsbedreigingen, (seksuele) intimidatie, zelfmoordpogingen en drugsoverlast. Het personeel klaagde ook over onveilige gebouwen en onvoldoende beveiliging.

FNV wil dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) direct ingrijpt om de werksituatie veiliger te maken op alle locaties. Dat betekent meer medewerkers, meer beveiliging met meer bevoegdheden en een onderzoek naar de veiligheid van de gebouwen.

FNV opende begin februari een digitaal meldpunt voor medewerkers van asielzoekerscentra. De vakbond deed dat omdat personeel van het COA zich tijdens het werk zorgen maakt over de eigen veiligheid.

Bestuursvoorzitter van het COA Milo Schoenmaker onderschrijft het probleem. ,,De relatief kleine groep die er nu voor zorgt dat mijn mensen en de andere asielzoekers zich onveilig voelen, hoort niet in de opvang thuis. Daarvoor zijn inzet, expertise en bevoegdheden nodig die meer passen bij politie, OM en overheden. Samen met deze partijen en de staatssecretaris zoeken we nu al enige tijd naar oplossingen en maatregelen die verder gaan dan nu het geval is. Die maatregelen mogen niet te lang op zich laten wachten, dat wijzen de signalen van medewerkers die mij bereiken wel uit.”