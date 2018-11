FNV: geen tijd voor pauze in thuiszorg

De werkdruk in de verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg (vvt) is zo groot, dat een op de twee medewerkers in de sector geen thee- of koffiepauze kan nemen. In plaats daarvan werken ze in eigen tijd door terwijl hier geen vergoeding tegenover staat, meldt FNV Zorg & Welzijn op basis van eigen onderzoek onder ruim 2000 medewerkers in de vvt.

Naast de meldingen over problemen met pauzes, komen er bij de bond ook veel klachten binnen over de reistijd van cliënt naar cliënt. Deze reistijd krijgen zorgmedewerkers in de huishoudelijke zorg of wijkzorg vaak verkeerd of helemaal niet uitbetaald.

Maureen van der Pligt, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: „We roepen de werkgevers op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In de huidige cao zijn hier heldere afspraken over gemaakt. Een cao geldt niet alleen voor de werknemers, maar óók voor de werkgevers. We maken deze afspraken niet voor niets.”