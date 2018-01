FNV eist nu snel extra geld voor cipiers

De gevangenissen en andere strafinrichtingen moeten nu echt snel extra geld krijgen om meer cipiers te kunnen inzetten. Op die manier kan de enorme werkdruk op de vloer worden verminderd, stelt de vakbond FNV.

Onderhandelaar Yntse Koenen van de bond wijst op de 100 miljoen euro die er voor de komende vier jaar met het ministerie van Justitie en Veiligheid is afgesproken om de problemen op de werkvloer aan te pakken en de veiligheid te vergroten. „Maar het geld komt maar niet.”

Aanleiding voor zijn reactie is de onrust die heerst in de gevangenis in Alphen aan de Rijn, waarover de Telegraaf woensdag schreef. Medewerkers zijn erg ongerust, onder meer door een recente melding bij de gevangenis dat iemand buiten stond te wachten om personeel met een automatisch wapen onder vuur te nemen. De politie rukte massaal uit, maar het liep met een sisser af. Het is niet bekend wie de melding deed.