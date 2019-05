FNV dreigt met acties ziekenhuizen

Er komen mogelijk acties in ziekenhuizen als er geen nieuwe cao komt voor het personeel. Daarmee dreigt vakbond FNV, die de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een ultimatum heeft gesteld tot en met 3 juni.

Volgens FNV is er na maanden onderhandelen nog altijd geen goed bod. De NVZ biedt een loonsverhoging van gemiddeld 2,5 procent per jaar voor een tweejarige cao, maar dat vindt de bond te mager.

FNV wil dat de 200.000 ziekenhuismedewerkers er 5 procent salaris per jaar bij krijgen. Daarnaast wil de bond een extra toeslag als mensen op korte termijn wordt gevraagd om extra te werken, en goede afspraken over arbeids- en rusttijden. Verder moet flink geld worden gestoken in het opleiden en begeleiden van zowel bestaande ziekenhuismedewerkers als nieuw personeel.