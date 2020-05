FNV: corona-uitbraak slachterij Groenlo deel van groter probleem

Vakbond FNV wil een einde aan de situatie waarin werkgevers ook huisbaas zijn. Die combinatie leidt volgens de bond bij arbeidsmigranten tot schrijnende situaties. „Dat het probleem zeer actueel is, zie je nu bij de slachterij in Groenlo. Daar hebben 45 arbeidsmigranten, die in grote groepen bij elkaar wonen, corona opgelopen”, aldus FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga.

De zeshonderd medewerkers van slachterij Vion in Groenlo moeten twee weken thuis in quarantaine, besloot de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland na overleg met de GGD vrijdag. Volgens de GGD is er veel verkeer van personeel in de grensregio tussen Duitsland en Nederland en woont een groot deel van het personeel van de fabriek in Groenlo in Duitsland. Bij Vion, dat in totaal 13.000 medewerkers heeft, is de helft van het personeel afkomstig uit het buitenland. Daarvan maakt een flink aantal gebruik van woonvoorzieningen via uitzendbureaus. Daardoor wonen ze vaak bij elkaar in huis.

Die problemen zijn niet nieuw, maar volgens FNV worden ze door de coronacrisis steeds zichtbaarder. Deze maand brak bijvoorbeeld het coronavirus ook al onder arbeidsmigranten in Velp uit, die met tientallen in een gebouw woonden. Ook in een vestiging van Vion in Scherpenzeel raakten 28 medewerkers besmet. Elzinga: „Arbeidsmigranten durven vaak niks te zeggen over hun woonomstandigheden, omdat ze dan door de dubbele pet van hun werkgever, ook hun werk in gevaar brengen.”

Nu de problemen zo zichtbaar worden, is volgens FNV de tijd rijp om met structurele oplossingen te komen. In een rapport dat de vakbond aanbiedt aan de Tweede Kamer worden suggesties gedaan voor Europese regels, betere handhaving en het herzien van regels die het fiscaal aantrekkelijk maken om eigen werknemers ook een woning te verhuren.