FNV blij met tests voor leraren en personeel kinderopvang

Vakbond FNV is tevreden dat er meer tests beschikbaar komen voor leraren en personeel in de kinderopvang. Dat zegt vicevoorzitter Kitty Jong van de werknemersorganisatie die ziet dat het kabinet zeer zorgvuldig omspringt met de versoepeling van de maatregelen. „Veiligheid en gezondheid voor werknemers heeft ook voor ons als vakbond prioriteit.”

Behalve tests vindt Jong ook „goede protocollen en de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen” van cruciaal belang. Daarom wil de vakbond de komende tijd met werkgevers gaan praten over richtlijnen waarmee werknemers zich beschermd voelen. In eerste instantie richt dat zich op het basisonderwijs en de kinderopvang, maar FNV wil ook het gesprek aan met sectoren die pas later weer open mogen.