FNV blij met steun Kamer voor vrouwenquotum

Vakbond FNV is blij met de steun van de Tweede Kamer voor een vrouwenquotum in de top van het bedrijfsleven. FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: „We hebben helaas jarenlang gezien dat het niet vanzelf goed komt met de doorstroom van vrouwen naar de top. Daarom is een stevig middel als een quotum nodig. Het is de enige manier om er daadwerkelijk voor te zorgen dat er in de top van het bedrijfsleven een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen komt. Het is een historische stap dat we nu ook in Nederland een quotum voor vrouwen in de top gaan invoeren.”

De vakbond is een groot voorstander van een quotum met sanctie (lege stoel) om representatie van vrouwen in de top van het bedrijfsleven af te dwingen. FNV ziet het quotum voor de raden van commissarissen voor beursgenoteerde bedrijven als een noodzakelijke eerste stap. Wanneer hierna geen verbetering plaatsvindt ligt een uitbreiding van een quotumregeling voor de hand.