FNV blij met bonus: ‘Mooie opmaat naar cao-onderhandelingen’

DEN HAAG ( ANP). FNV Zorg is erg blij met de bonus van 1000 euro netto voor mensen in de zorg. De bond is ook speciaal verheugd dat de bonus er komt voor allerlei mensen in de zorg, onder wie schoonmakers, ambulancepersoneel, medewerkers van mortuaria en personeel in bijvoorbeeld jeugd- en gehandicaptenzorg.

„Daar hebben zorgverleners zich soms helemaal geïsoleerd om hun werk te kunnen doen”, zegt bestuurder Elise Merlijn. Ze noemt de bonus, die geen gevolg heeft voor toeslagen, een mooie opmaat naar de onderhandelingen voor de cao ’s van 2021. Die worden wel een „zwaar gevecht”, denkt ze. Want ook structureel moeten de mensen erop vooruitgaan, vindt de FNV.