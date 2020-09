FNV: behoud van werk moet centraal staan tijdens crisis

FNV vindt dat het behoud van werk centraal moet staan in de komende periode. Dat stelt de vakbond dinsdag in een reactie op de troonrede van koning Willem-Alexander. Als er werk verdwijnt, vindt de vakbond dat mensen een werkgarantie en een bijscholing naar nieuw werk moeten krijgen.

Voorzitter Han Busker benadrukt dat het kabinet er bij de uitwerking van het steunpakket voor moet zorgen dat de aangekondigde investeringen ten goede komen aan de mensen die het werk doen. „Zij zijn de ruggengraat van onze economie”, zegt Busker. De rekening van de economische gevolgen van de coronacrisis kan volgens Busker niet bij de werkenden, jongeren of gepensioneerden gelegd worden.

Volgens de FNV was het voor mensen met een vast contract makkelijker werk en inkomen te behouden dan voor uitzendkrachten, mensen met oproepcontacten en zelfstandigen. „De crisis onderstreept het probleem van de doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt en laat de gaten in het stelsel van sociale zekerheid zien. Jongeren zullen flink baat hebben bij meer vaste banen, investeringen in onderwijs en plaatsmaakregelingen”, aldus Busker. De vakbond wil daarom dat een vast contract de norm is, onzekere contracten worden beperkt en dat de cao wordt nageleefd.