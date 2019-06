FNV begint reeks pensioenbijeenkomsten

FNV is dinsdagavond aan een reeks informatiebijeenkomsten begonnen over het principeakkoord over een nieuw pensioenstelsel. De vakbond wil leden in elke provincie bijpraten over het compromis, waar ze vanaf woensdag online over kunnen stemmen. Ook CNV houdt bijeenkomsten over het pensioenakkoord.

In Groningen zijn ongeveer 150 mensen afgekomen op de FNV-bijeenkomst. Andere bijeenkomsten zijn er dinsdag in onder meer Emmen, Leeuwarden en Breda. Later in de week volgen andere plaatsen. In totaal staan deze week 21 bijeenkomsten van de grootste Nederlandse vakbond gepland. CNV bijt dinsdagavond in Drachten de spits af en houdt later deze week nog drie informatieavonden.

De bonden kunnen veel kritische vragen van leden verwachten. Uit een peiling van actualiteitenrubriek EenVandaag komt naar voren dat vakbondsleden nog verdeeld zijn over het vorige week gesloten pensioenakkoord. Vooral afspraken over de stijging van de AOW-leeftijd zou tegenstanders tegen de borst stuiten.

FNV maakt zaterdag de uitslag bekend van zijn referendum, dat als ‘zwaarwegend advies’ aan het ledenparlement geldt. Die laatste, 105-koppige raad neemt dezelfde dag een definitief besluit over het principeakkoord.