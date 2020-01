FNV: angstcultuur bij Juridisch Loket, minister moet ingrijpen

De FNV en een groep FNV-leden maken zich ernstige zorgen over de omstandigheden waaronder vierhonderd medewerkers van het Juridisch Loket hun werk moeten doen. Zij zeggen dat er binnen de organisatie sprake is van een angstcultuur die „zeer schadelijk is voor het werkplezier, kwaliteit van de dienstverlening en Nederland-onwaardig”.

De bond zegt dat er diverse meldingen zijn binnengekomen over wanbestuur van de directeur van de organisatie, Jan Albert Waal.

Bij het Juridisch Loket werken ongeveer vierhonderd medewerkers die dagelijks mensen van gratis informatie en advies voorzien over juridische problemen. De organisatie ontvangt subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid . Vrijdagochtend publiceerde de Volkskrant een artikel over de „bestuurscrisis” bij het Juridisch Loket. Veel afdelingen zouden het vertrouwen in Waal opgezegd hebben. FNV wil dat minister Dekker van het ministerie ingrijpt.

Tegen de krant zegt Waal pas op de kwestie te willen reageren als een lopend onderzoek ernaar is afgerond.