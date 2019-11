FNV: aanpassing PFAS geen duurzame oplossing

De ruimere norm voor PFAS in de grond is geen duurzame oplossing. Dat is de reactie van FNV op het besluit van het kabinet.

„Het is goed is dat de bouw en andere sectoren voorlopig door kunnen, maar we moeten ons realiseren dat de problemen nu niet zijn opgelost”, aldus FNV-bestuurder Janna Mud van Bouw en Wonen. De vakbond wil dat de regering snel werk maakt van een verbod op productie van „levensgevaarlijke” PFAS. Ook moet er onderzoek komen naar de gezondheidsrisico’s van die stoffen voor mensen die werken in de bouw. Een deel van de PFAS-stoffen is kankerverwekkend, aldus de grootste bond van Nederland.

Het kabinet moet samen met de producenten van PFAS aan een langetermijnoplossing werken, vindt FNV. „Zij zijn medeverantwoordelijk voor de schade aan het milieu. Daarmee zijn ze ook verantwoordelijk voor een groot deel van de oplossing,” zegt Mud.