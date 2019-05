FNV: 30.000 actievoerders voor pensioen

Aan de pensioenacties van vakbonden doen woensdag zo’n 30.000 mensen mee. De meeste van hen hebben het werk neergelegd, meldt FNV. De vakbond riep samen met CNV en VCP op tot 24 uursstakingen in verschillende sectoren.

De stakingen troffen onder andere de metaalsector, de industrie en de bouw. Ook veel schoonmakers legden het werk neer, aldus FNV. Over de opkomst bij manifestaties in Den Haag, Eindhoven, Arnhem en Groningen is de vakbond positief. "Het staat overal stampvol", laat een woordvoerder weten.

De vakbonden voeren actie om hun eisen bij een pensioenoverleg kracht bij te zetten. Ze eisen een bevriezing van de AOW-leeftijd. Ook willen ze dat er een regeling komt voor mensen met een zwaar beroep die eerder met pensioen willen. Een ander punt van onvrede is dat pensioenen al lange tijd niet meestijgen met de inflatie.