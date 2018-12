Flyeren bij discotheek Lucky Rijssen „rustig” verlopen

De flyeractie van Huis van Gebed in Rijssen is vrijdagavond rustig verlopen. Diverse vrijwilligers deelden voorafgaand aan een evenement in discotheek Lucky flyers uit.

De gemeente Rijssen had het team politiebewaking aangeboden. Het dreigingsniveau was in eerste instantie laag, maar er was een kans dat dit zou omslaan.

Volgens een woordvoerder van Huis van Gebed deden zeven kerken mee in het voorbedeteam. Dat kwam vrijdagavond bijeen op een geheime locatie, na dreigementen in de dagen daarvoor.

Tussen elf en twaalf uur ’s avonds verspreidden deelnemers in de omgeving van Lucky flyers met daarop de teksten: „Wie in duisternis wandelt, weet niet waar hij heengaat” en „Jezus zegt: Ik ben het licht der wereld.” Volgens de woordvoerder leverde de flyer veel gesprekken op met jongeren die van zins waren naar het evenement te gaan.

De opkomst in de Rijssense disco, met als thema ”Raw from the east”, was volgens Huis van Gebed matig.