Flyer prolifeplatform dankzij giftenstroom huis-aan-huis verspreid

De door het Platform Zorg voor Leven ontwikkelde flyer kan in de Week van het leven huisaanhuis worden verspreid.

Het benodigde bedrag is ruim voor de start van de week op maandag 11 november al ruimschoots binnen, zo maakte voorzitter Diederik van Dijk dinsdag bekend.

„Aanvankelijk raamden wij de benodigde inkomsten op zo’n 140.000 euro, maar dankzij een bijzonder gunstige offerte van een verspreidingsbureau hebben we dat bedrag neerwaarts kunnen bijstellen”, aldus Van Dijk. Tegelijkertijd sloeg de crowdfundingsactie zo aan dat de teller begin deze week de 140.000 euro al passeerde. Alles wat over is en wat nu eventueel nog binnenkomt, besteden we aan een extra advertentiecampagne in dag- en weekbladen, zegt Van Dijk.

Al met al komt de flyer bij 5,3 miljoen huishoudens terecht, schat het platform in. Van Dijk: „De mensen met een nee-nee sticker en de bewoners van de buitengebieden die we via de advertenties bereiken, komen daar nog bij.”

Behalve aan de gunstige offerte is het succes volgens Van Dijk verder te danken aan de vrijgevigheid van reformatorische ondernemers. „Donaties van 10.000 euro waren dit jaar geen uitzondering.”

Waarom bedrijven en particulieren uitgerekend dit jaar zo diep in de buidel tasten, is volgens hem lastig te zeggen. „Er is enorm veel negatieve publiciteit geweest over Siriz, dat bovendien een flink bedrag aan subsidie is kwijtgeraakt. Ook Schreeuw om Leven kreeg heel wat over zich heen. Denk maar aan alle commotie over hun counselors bij de abortusklinieken. Mogelijk heeft de vrijgevigheid te maken met een stukje assertiviteit en denkt onze achterban: Zo is het wel mooi geweest. Hier gaan we iets tegenover stellen. Tegelijkertijd staat het voor mij vast dat oprechte bezorgdheid over de abortuspraktijk bij alle gevers de boventoon voert. Bij de donateurs die ik heb gesproken proef ik de diepe overtuiging dat 30.000 abortussen in zo’n welvarend land als Nederland niet kan en dat God ons op een dag zal vragen daarover rekenschap af te leggen.”

In de flyer wordt aandacht gevraagd voor de nood van vrouwen die een abortus overwegen, de bescherming die een ongeboren kindje verdient én de hulp die er mogelijk is.