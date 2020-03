Florida wil geen ‘gedumpte’ passagiers van coronaschip Zaandam

Florida wil niet dat passagiers van het cruiseschip Zaandam die mogelijk zijn besmet met het coronavirus, daar worden ‘gedumpt’. Dat zegt de gouverneur van de zuidelijke VS-staat, Ron DeSantis. Hij spreekt over een „groot, groot probleem.”

Volgens de gouverneur staat hij in nauw contact met het Witte Huis in Washington. Hij zou liever zien dat er medisch personeel naar het schip gaat, dat oorspronkelijk begin april zijn cruise in Florida zou eindigen.

De eigenaar van de Zaandam, de Holland America Line (HAL), is ondertussen druk bezig een bestemming te vinden voor het schip. Het ligt voor de kust van Panama. Meerdere personen aan boord zijn besmet met het coronavirus, zeker vier mensen zijn overleden.

Zaterdag werden honderden passagiers zonder aantoonbare klachten verhuisd naar de Rotterdam, een ander schip van HAL. Over de identiteit van de overledenen is niets bekendgemaakt. Er zijn twintig Nederlanders aan boord van de Zaandam.