Flitspalen ingepakt als sinterklaascadeau

De camera’s in de flitspalen langs de provinciale weg N320 in Culemborg zijn in de nacht van dinsdag op woensdag ingepakt als sinterklaascadeau. Wie dat heeft gedaan is niet bekend, zegt de gemeente.

De flitspalen zijn pas een maand in gebruik. De vierbaans N320 vormt de op- en afrit naar de snelweg A2. Op de weg geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur, maar veel bestuurders blijven met ‘snelwegsnelheid’ rijden. Nadat er ongelukken waren gebeurd, is deze zomer besloten om twee flitspalen langs de weg te plaatsen.

De provincie Gelderland, beheerder van de weg, kon woensdag wel lachen om de actie. „Zolang de mensen met of zonder camera maar wel veilig blijven rijden.”