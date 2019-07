‘Flippen’ klas kan studieresultaat bevorderen

Studenten thuis online naar uitlegvideo’s laten kijken en in de klas opdrachten laten maken, kan positief uitpakken voor de leerprestaties. Die conclusie trekt onderwijskundige David van Alten van de Universiteit Utrecht na een analyse van 114 onderzoeken naar het fenomeen ‘flipping the classroom’, zoals het omdraaien van de traditionele volgorde bekendstaat.

Van oudsher is het gebruikelijk dat de docent de lesstof uitlegt, waarna de student thuis opdrachten maakt. Via internet valt het ook om te draaien: de student bekijkt dan thuis een video, „met alle voordelen van dien: hij kan de video stopzetten, terugspoelen, nog eens bekijken”, aldus Van Alten. In de collegezaal kan de docent zijn studenten vervolgens helpen bij het toepassen van het geleerde.

‘Flipping’ kan afhankelijk van de invulling heel positief uitpakken, maar ook negatief. Zo ontdekten de onderzoekers dat het in deze onderwijsvorm uitstekend werkt om quizjes in te bouwen. „Dat is dan ook direct een aanbeveling”, aldus Van Alten. „Ga je flippen, gebruik quizjes.” Wat dan weer niet goed uitpakt, is de lestijd verkorten met het idee dat toch al online instructies zijn gegeven. Gemiddeld vond Van Alten een bescheiden positief effect.