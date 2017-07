Flinke vertragingen op Europese snelwegen

Vakantiegangers die met de auto reizen kampen zaterdag met flinke vertragingen op de Europese snelwegen. Dat melden de ANWB en de VerkeersinformatieDienst (VID).

In de nacht van vrijdag op zaterdag ontstonden al vroeg de eerste files. In de loop van de ochtend nam de drukte op de Europese wegen fors toe. In Frankrijk is sprake van de eerste ‘zwarte zaterdag’ in een reeks van vier. Voor miljoenen Fransen begint de vakantie en veel vakantiegangers zijn weer onderweg naar huis.

Iets na 09.00 uur telde de VID 326 kilometer file richting zuiden. Op de Autoroute du Soleil (A7) in Frankrijk heeft het verkeer in totaal twee uur vertraging. Daar staat ruim 80 kilometer file. De verwachting is dat dit zal oplopen tot zeker 100 kilometer. Ook op de Fernpas en voor de Mont Blanctunnel lopen de files op. In Italië is het erg druk richting de kust van Rimini. Voor de Gotthardtunnel in Zwitserland bedraagt de wachttijd inmiddels ruim twee uur in een file van ruim 14 kilometer.

In eigen land kunnen grote evenementen tot drukte leiden. Het gaat om het Zomercarnaval in Rotterdam op zaterdag, het Truckstar Festival op het circuit van Assen op zaterdag en zondag en de twee concerten van U2 in de Amsterdam ArenA op zaterdag en zondag.