‘Flinke’ verplaatsing leger VS door Nederland

De komende weken is het goed mogelijk dat er boven het land Amerikaanse gevechtshelikopters zichtbaar zijn, of colonnes met Amerikaanse soldaten op de weg. Vanaf donderdag verplaatst het Amerikaanse leger twee grote eenheden dwars door Nederland, waarbij duizenden soldaten, 85 tanks en 80 Blackhawk-, Apache- en Chinook-helikopters verplaatst worden. Dat meldt het ministerie van Defensie woensdag.

Het transport is onderdeel van de Amerikaanse aanwezigheid in Europa, die het afgelopen jaar is vergroot wegens de geopolitieke spanningen met Rusland. De verplaatsingen gaan over de weg, per trein en voor het eerst ook via binnenvaartschepen.

Zo’n 3500 militairen van de 2nd Armoured Brigade komen per schip aan in Vlissingen en reizen vervolgens door naar Duitsland. Deze eenheid is afkomstig uit Fort Hood in Texas. Een andere Amerikaanse eenheid van 1700 militairen en de helikopters gaan in tegengestelde richting vanaf Duitsland, via de Rotterdamse haven, terug naar de VS. Deze uitgaande helikoptereenheid gaat terug naar de thuisbasis in Fort Stewart, Georgia.

Volgens een woordvoerder is de verplaatsing „flink” en is zoiets niet uniek in Nederland. „We hebben ten tijde van de Golfoorlog ook al eens zoiets meegemaakt in Nederland. De kans is groot dat de operatie zichtbaar zal zijn in de openbare ruimte.” De volledige operatie duurt tot begin november, maar de woordvoerder verwacht dat het leeuwendeel in de eerste week plaatsvindt.

Nederlands defensiepersoneel ondersteunt het transport en begeleidt colonnes over de weg. Door goed overleg te hebben met ‘partners’, hoopt Defensie de impact op het Nederlandse verkeer „te minimaliseren”.