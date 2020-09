Flinke toename van aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten dat in ziekenhuizen ligt, is vrijdag gestegen tot 288. Dat zijn er 27 meer dan op donderdag en het is het hoogste aantal sinds half juni. In minder dan twee weken tijd is het aantal opgenomen coronapatiënten meer dan verdubbeld.

Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, is het vooral in en rond Amsterdam en Rotterdam druk in de ziekenhuizen. Hij verwacht dat het aantal opgenomen patiënten de komende dagen verder toeneemt.

Op de verpleegafdelingen liggen 230 coronapatiënten, 18 meer dan op donderdag en bijna honderd meer dan vorige week vrijdag. Intensive cares behandelen 58 mensen vanwege besmetting met het coronavirus. Dat zijn er 9 meer dan op donderdag en ruim 20 meer dan een week geleden.