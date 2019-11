Flinke schade door plofkraak Noord-Scharwoude

Door een plofkraak in het Noord-Hollandse Noord-Scharwoude is een gebouw flink beschadigd. Bij een gebouw met twee geldautomaten aan de Dorpsstraat en de Voorburggracht ligt de pui eruit, zegt de politiewoordvoerder.

In het gebouw zitten geen woningen. Op foto’s bij NH Nieuws is te zien dat een groot deel van de zijmuur van het gebouw kapot is.

De plofkraak vond rond 03.30 uur plaats. De twee daders gingen er op een scooter vandoor, volgens de politie. Of ze geld buit hebben gemaakt, is niet bekend.