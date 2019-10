Flinke schade door explosie Amsterdamse school

In een school in de Amsterdamse binnenstad is dinsdagmiddag een explosie geweest. De politie vermoedt dat leerlingen erachter zitten. Niemand raakte gewond, maar er is wel sprake van flinke schade.

De ontploffing had rond 13.30 uur plaats op het Altra College, een school voor speciaal onderwijs, in de Konijnenstraat. Op een filmpje van de lokale zender AT5 is te zien dat enkele ruiten zijn gesprongen en de straat ligt bezaaid met glas.

De politie heeft nog niemand aangehouden en onderzoekt wie verantwoordelijk is voor de explosie.