Flinke schade aan drie auto’s door vuurwerk

Drie auto’s zijn zondagochtend vroeg in het Noord-Hollandse Loosdrecht flink beschadigd geraakt door de ontploffing van zwaar vuurwerk. Of sprake was van baldadigheid of iets anders wordt nog onderzocht, meldt een politiewoordvoerder.

Het vuurwerk ontplofte rond 04.45 uur aan de Moerbeilaan. De brandweer kwam kijken, omdat melding werd gemaakt van een voertuigbrand. Bij aankomst bleek het echter te gaan om fikse schade aan drie voertuigen door de ontploffing van explosief materiaal, waarbij veel rook vrijkwam, aldus de brandweer.

De fikse schade aan de auto’s geeft volgens de politiewoordvoerder aan dat het behoorlijk zwaar vuurwerk is geweest. Niemand is gewond geraakt.