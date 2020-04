Flink minder straatroven, inbraken en overvallen in Amsterdam

Het aantal straatroven, inbraken en overvallen is de afgelopen weken in Amsterdam flink afgenomen. Volgens de Amsterdamse politiechef Frank Paauw is het aantal van dit soort misdrijven sinds de coronamaatregelen met 40 tot 50 procent gedaald vergeleken met dezelfde periode in 2019, zegt hij in het AT5-programma Het Verhoor.

Ook het aantal ongevallen is met 30 procent afgenomen. „Het is doodstil, de straten zijn verlaten. Dus je ziet in de criminaliteitscijfers een hele forse drop.”

Paauw ziet wel allerlei „aasgieren” die juist misbruik maken van het huidige „sentiment in de wereld”, bijvoorbeeld op het gebied van cybercrime. „Je ziet nieuwe vormen van babbeltrucs. Mailtjes, de zogenaamde phishingmails 2.0, die geënt zijn op corona. Er worden met name in de richting van bedrijven beschermingsmiddelen aangeboden, die vooruit- of aanbetaald moeten worden maar nooit komen.” Ook zijn er volgens hem babbeltrucs die inspelen op de angst, waardoor mensen minder alert zijn dan normaal.

De hoofdcommissaris pleit er verder voor om niet alleen bij zorgpersoneel maar ook bij medewerkers van politie en brandweer vast te stellen of ze corona hebben gehad. Op die manier kun je volgens hem heel gericht werken en neemt het veel angst weg bij medewerkers die vrezen dat ze het coronavirus kunnen krijgen. Bijvoorbeeld bij het doen van een inval of aanhouding, waarbij je vooraf volgens Paauw niet weet wie je achter de voordeur zult aantreffen. „Als je een aantal mensen hebt die corona gehad hebben, dan zou je het toch niet aan het toeval overlaten wie daar naar binnen gaan. Dan zou je juist deze mensen doen.”

Doordat het politiewerk op straat rustiger is, zit Paauw momenteel iets ruimer in de capaciteit, wat bijzonder is na lange tijd van krapte. Zaken liggen volgens hem niet stil. De politie heeft nu bijvoorbeeld tijd om zaken af te wikkelen waar ze normaal gesproken niet snel aan toekomt, zoals het in kaart brengen van bepaalde groepen of voorbereidingen voor de ondermijningsaanpak.