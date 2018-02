Flink meer rijexamens door sterke economie

Het CBR nam vorig jaar flink meer rijexamens af. Zo steeg het aantal examens voor personenauto’s naar 406.000, 11.000 meer dan in 2016. Volgens het CBR komt dat onder meer door de gunstige economische ontwikkelingen en door het stijgende aantal zeventienjarigen dat rijexamen doet.

Ook het aantal examens voor het beroepsvervoer nam toe. Zo werd er 14.000 keer examen gedaan voor de vrachtauto, tegen 11.500 keer in het jaar ervoor. Voor het T-rijbewijs, waarmee je een land- en bosbouwtrekker mag besturen, werd 4649 keer examen gedaan, tegen 3786 in 2016.

Om in te spelen op de vraag zette het CBR in 2017 voor het tweede jaar op rij zestig nieuwe examinatoren in. Ook voor dit jaar verwacht het rijvaardigheidsinstituut grote drukte. Daarom is het CBR nog steeds op zoek naar nieuwe examinatoren.