Flink meer huis- en grofvuil nu mensen thuisblijven

Nu de meeste mensen thuisblijven vanwege het coronavirus is er een toename te zien van de afvoer van huisvuil. Ook wordt er veel opgeruimd, zo blijkt uit het feit dat er veel meer grofvuil wordt ingezameld.

Zo wordt in Amsterdam 25 procent meer huisvuil opgehaald dan normaal, zegt een woordvoerster van de gemeente. Opvallend is ook de hoeveelheid grofvuil die in de hoofdstad aan de weg wordt gezet. Bewoners houden zich daarbij niet aan de vaste ophaalmomenten, waardoor straten dagenlang vol staan. „Je ziet dat het een dag na een ophaaldag alweer helemaal vol staat. En dat blijft dan zo de rest van de week.” Nu de gemeente met minder mensen de stad draaiende moet houden, klinkt dan ook een dringend verzoek het grofvuil bij huis te houden. Ook bij de afvalpunten waar mensen zelf hun vuil kunnen brengen, is het erg druk.

Dat ziet ook de gemeente Utrecht, waar bij de afvalscheidingsstations momenteel zo’n 20 tot 25 procent meer Utrechters hun gescheiden afval en grofvuil brengen. Er mogen maximaal tien auto’s tegelijk op het terrein en er wordt goed op gelet of iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houdt, zegt een gemeentewoordvoerster.

Ook de ondergrondse afvalcontainers zijn volgens haar in Utrecht sneller vol. De containers zijn voorzien van een sensor, die een signaal afgeeft als ze bijna vol zijn zodat ze snel kunnen worden geleegd. Dat gebeurt nu vaker dan normaal en levert vooralsnog geen problemen op, aldus de woordvoerster. Het aantal vuilniszakken dat aan de straat wordt gezet, op de plekken in de stad waar geen ondergrondse containers zijn, verschilt overigens niet veel van de periode voor de coronacrisis. Tegelijkertijd is een flinke afname van het bedrijfsafval te zien, wat een logisch gevolg is van het sluiten van de horeca en vooral in de binnenstad is te merken.

In Den Haag is eveneens een toename van zowel restafval als grofvuil. Voor de inzameling van grofvuil heeft de gemeente de afgelopen week met meer wagens gereden, zegt een woordvoerster. Ook hier is het druk bij de zogenoemde afvalbrengstations en maken mensen vaker een afspraak om grofvuil op te laten halen. De gemeente heeft inwoners opgeroepen alleen oude spullen weg te brengen naar afvalbrengstations als dat echt nodig is.

In Nijmegen wordt ook een beperkt aantal mensen toegelaten bij de milieustraten, waar het eveneens erg druk is. Dat leidt tot lange wachttijden, laat afvalbeheerder Dar weten die in opdracht werkt van de gemeente. Dar roept ook op geen gebruikte papieren zakdoekjes bij het oud papier te doen, maar bij het restafval.