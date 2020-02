Flevoland wil „kwetsend” kunstwerk restaureren

Tot groot ongenoegen van de SGP en de ChristenUnie in Provinciale Staten van Flevoland wil het dagelijks provinciebestuur het landschapskunstwerk ”De Tong van Lucifer” een grondige opknapbeurt geven. Volgens de ChristenUnie is het kunstwerk „kwetsend voor christenen.”

Het kunstwerk heeft een plekje op de Knardijk aan de A6, maar is door medewerkers van de provincie weggehaald omdat het is beschadigd. Het object van 9 meter hoog en 4 meter breed is deels versleten.

Ook is het koperdraad dat om de stalen korfconstructie gewikkeld zat, gestolen. De lengte van het koperdraad bedraagt 2 kilometer. ”De Tong van Lucifer” is gemaakt door de vorig jaar overleden Ruud van de Wint. In 1993 is het op de Knardijk geplaatst.

Het kunstwerk versterkt de Flevolandse identiteit, vinden Gedeputeerde Staten. Het provinciebestuur wil daarom 195.000 euro uittrekken voor de restauratie, maar in Provinciale Staten bestaat verdeeldheid over terugkeer van het kunstwerk langs de A6. Woensdagavond bleek in de commissie samenleving geen van de fracties enthousiast.

De CDA-fractie vroeg zich af of er een replica van het kunstwerk kan worden gemaakt. Woordvoerder Oost stelde bovendien de vraag of ”De Tong van Lucifer” door het vele koper niet „al te gevoelig voor diefstal” is. Van Stenus-van Basten (VVD) sloot zich daarbij aan en drong aan op een goede verzekering en beveiliging.

SGP-woordvoerder De Wit zei het te betreuren dat het kunstwerk weer bij de invalsweg van Flevoland zal terugkeren. „Een gevallen engel die op sensuele wijze de hemel aflikt. Daarmee wordt Flevoland geïdentificeerd. Verschrikkelijk.”

De ChristenUnie liet weten die kritiek te delen. „De eer van onze God wordt aangetast”, aldus woordvoerster Kolkman-Hoving. „Het kunstwerk is bovendien kwetsend voor christenen”, voegde ze eraan toe.

Gedeputeerde Dijksma antwoordde begrip te hebben „voor sommige gevoelens.” Anderen vinden het kunstwerk echter prachtig, zei hij. „Nu het verdwenen is in verband met de reparatie, vragen zij wanneer ”De Tong van Lucifer” weer terugkeert. Destijds is met de kunstenaar afgesproken dat bij vernieling het kunstwerk door de provincie zal worden gerestaureerd. Die afspraak komen we na.”

Dijksma noemde de restauratiekosten „een hoop geld. Maar goedkoper kan het niet. We krijgen er wel een prachtig beeldbepalend kunstwerk voor terug.” Dijksma zegde toe na te zullen gaan of een replica mogelijk is en of het kunstwerk goed kan worden verzekerd en beveiligd.

In de Statenvergadering van begin volgende maand zal worden besloten of het Flevolandse kunstwerk al dan niet wordt gerestaureerd.