Flevoland wil in gesprek over financiële strop Lelystad Airport

Flevoland wordt „sterk op de proef gesteld” doordat de opening van Lelystad Airport weer met een jaar is uitgesteld, zeggen de provincie en de gemeente Lelystad in een reactie op het kabinetsbesluit. Het lokale bestuur toont begrip voor de „harde realiteit van de coronacrisis”, waardoor nu het vliegverkeer grotendeels plat ligt, maar hint wel op compensatie.

In een verklaring schrijven de provincie en de gemeente dat ze „graag het gesprek aangaan met het kabinet over de al geleden en nog te lijden sociaal-economische schade” die voortkomt uit herhaaldelijk uitstel van de opening. Op termijn zou Lelystad Airport vakantievluchten van Schiphol moeten overnemen, zodat de grootste luchthaven van het land in andere segmenten kan groeien, maar momenteel staan de vliegtuigen naar vakantiebestemmingen aan de grond door de coronapandemie.

Opening Lelystad Airport verder uitgesteld

„De opening van Lelystad Airport zorgt voor duizenden banen in deze regio en voor de broodnodige sociaal-economische ontwikkeling”, stellen de provincie en de gemeente. Ze zeggen erop te rekenen dat het kabinet de opening wel zal doorzetten. Dat kan wat hen betreft ook wel eerder: „Het is ons niet duidelijk waarom april 2021 onhaalbaar zou zijn”, schrijven de bestuurders. „Wij zijn er klaar voor.”

Het openstellen van de vernieuwde luchthaven is niet alleen afhankelijk van het verdere verloop van de pandemie. Eerst moeten ook de milieueffecten beter in kaart worden gebracht. De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage stelde dinsdag nog vast dat de stikstofneerslag op de natuur eerder te laag is ingeschat.