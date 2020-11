Flevoland laat overgezwommen edelherten voorlopig lopen

Flevoland laat het groepje edelherten dat naar de provincie is gezwommen vanaf de Veluwe voorlopig met rust. De provincie heeft op dit moment geen regels op basis waarvan de herten aangepakt kunnen worden, waar landbouworganisatie LTO om had gevraagd. Landbouwers vrezen dat de herten schade aan hun akkers veroorzaken.

Dat laten Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland donderdag aan Provinciale Staten weten. GS hebben advies gevraagd aan de faunabeheereenheid Flevoland en aan de landsadvocaat. De provincie gaat nu eerst laten registreren of de herten schade veroorzaken of dat ze het verkeer in gevaar brengen. Tot nu toe is er geen sprake van landbouwschade en er is één hert aangereden, zeggen GS. Daarna komt er een plan tegen de vrij rondlopende edelherten, maar dat kan pas op zijn vroegst in augustus volgend jaar effectief zijn.

Het groepje herten loopt in natuurgebieden bij Biddinghuizen en Zeewolde. De dieren zijn naar alle waarschijnlijkheid via het Veluwemeer van Gelderland naar Flevoland gezwommen. Edelherten komen in Nederland alleen voor op de Veluwe en in de Oostvaardersplassen. In die twee gebieden is wel beleid voor het beheer van de herten.