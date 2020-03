‘Flatspringers’ Breda voor de rechter

De twee mannen die worden verdacht van een moord in Breda in 2017 en na het misdrijf uit een flat zouden zijn gesprongen of gevallen, moeten zich vanaf woensdag voor de rechter verantwoorden. De zogenoemde flatspringers waren eerder al vrijgelaten, na bijna twee jaar voorarrest. Zij moeten hun rechtszaak wel verplicht bijwonen.

Azzedine A. en Anel B. werden gearresteerd nadat ze in januari 2017 de flat in waren gevlucht van een 25-jarige Brabander, een bekende van hen. Daarna zouden ze van het balkon zijn gesprongen of gevallen. Ze raakten zwaargewond. Na de arrestatie vond de politie het lichaam van de bewoner met twee kogelgaten in het hoofd. Het slachtoffer was een bekende van de politie.

De twee hebben altijd ontkend dat ze iets met de dood van de man te maken hebben. Naar eigen zeggen zagen ze onbekenden in de auto van het slachtoffer rijden toen ze zelf op inbrekerspad waren. Ze namen de auto over en wilden die terugbrengen naar het slachtoffer. In de auto bekeken ze de vuurwapens in de tas van de Bredanaar. Dat verklaart volgens hen hun DNA op het pistool en de revolver. De politie vond de tas met wapens in de auto na de vondst van het lichaam.

De rechtbank in Breda heeft twee dagen uitgetrokken voor de behandeling van de zaak.