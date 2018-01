Flatspringers Breda blijven langer vastzitten

De twee moordverdachten die begin deze maand zwaargewond raakten door de val een flat in Breda blijven langer vastzitten. De raadkamer van de rechtbank in Breda besliste donderdag dat de voorlopige hechtenis van de twee met negentig dagen is verlengd.

Beide mannen (26 en 27 jaar) raakten door de val zwaargewond. Een van hen ligt nog altijd in het ziekenhuis. De ander zit in voorarrest. Volgens de politie is het duo tijdens de vlucht van het balkon van de flat gesprongen. De advocaten van de verdachten hebben aangifte gedaan tegen de politie. Ze denken dat de betrokken agenten zich schuldig hebben gemaakt aan poging tot doodslag of zware mishandeling omdat de politie dusdanig geweld heeft gebruikt dat de mannen ten val zijn gekomen.

De politie erkende dat het arrestatieteam met een of meerdere beanbags heeft geschoten op de verdachten. Een beanbag is een soort munitie die een flinke klap tegen het lichaam veroorzaakt. De Rijksrecherche was vanwege het politiegeweld al ingeschakeld voor een onderzoek naar het optreden van de agenten.

Na de aanhouding van de mannen vond de politie in de flatwoning het lichaam van een vermoorde 25-jarige man. Ze worden verdacht van moord en vanwege de vondst van een tas met handvuurwapens in hun auto worden ze ook beschuldigd van wapenbezit.