Flats Capelle gelucht, bewoners naar huis

Twee flats met in totaal zestien appartementen in Capelle aan den IJssel zijn woensdagavond op last van de brandweer ontruimd. In de gebouwen was een „benzine-achtige lucht” geconstateerd. Na ventilatie van de gebouwen kon iedereen rond 01.00 uur ’s nachts weer naar huis.

De brandweer lokaliseerde de bron van de lucht in de kruipruimte van het gebouw. Door middel van ventileren werd de brandstoflucht minder. De oorzaak is nog altijd onbekend. Rond middernacht gaf de brandweer ongeveer de helft van de woningen vrij, de rest volgde een uur later, meldde de Veiligheidsregio.

Een woordvoerder van de brandweer heeft geen berichten gekregen over gezondheidsklachten. Bewoners belden de hulpdiensten omdat ze dachten dat er mogelijk een gaslek was. Daar lijkt het volgens de brandweer niet op.